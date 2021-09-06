Заступник глави Меджлісу Неріман Джелял. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n159737-zastupnyka-glavy-medjlisu-djelyala-katuvaly-pislya-zatrymannya-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла катували після затримання в окупованому Криму.

Російські агресори дві доби не повідомляли рідним та адвокатам Джеляла про його місцеперебування. Те ж саме було і з іншими затриманими кримськими татарами. Про це 6 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

У Венедіктової наголосили, що отримали інформацію про те, що Джеляла катували. Також нагадали, що нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами. Ситуацію з затриманням Джеляла Офіс генпрокурора взяв на контроль.

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя вже розпочала кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 162, ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти в Криму влаштували обшук у будинку українського кримськотатарського журналіста й заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Згодом його затримали.

Репресії проти кримського татарина почалися після того, як Джелял повернувся з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті «Кримська платформа». Росіяни звинувачують його у пособництву в механічному пошкодженні газогону в районі села Перевальне Сімферопольського району.

Цей газопровід забезпечував подачу газу до військової частини окупантів в Перевальному. За надуманими обвинуваченнями Джелялу та ще двом кримським татарам передбачається позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.