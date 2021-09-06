Центр боротьби з фейками при Мінкульті отримав нових керівників. Фото:

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Ракурс

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений при Міністерстві культури, отримав нове керівництво.

Чинний керівник центру Любов Цибульська йде з посади разом зі своїм заступником. На цій посаді Цибульська пропрацювала півроку. Про це 6 вересня вона повідомила на власній сторінці у Facebook.

Моя робота в ролі керівниці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Я прийняла це рішення зі спокійним серцем. Це були надзвичайно інтенсивні 6 місяців, якими я пишаюсь. Моєю ціллю з самого початку було запустити нову інституцію, зібрати потужну команду, показати, що держава теж може виробляти висококласну експертизу з гібридних загроз, — йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан. Повідомляється, що ці кандидатури Цибульська сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку і їх погодили.

Новий керівник центру Ігор Соловей — журналіст та аналітик, який свого часу працював в українських виданнях «Укрінформ», «Інтерфакс-Україна», «Лівий берег» та «Обозреватель». Також він був аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.

На власній сторінці у Facebook Соловей відзначив, що вражений тією базою і основою команди, яка створена за шість місяців існування центру.

Все хороше буде збережено. І примножене. Сподіваюсь, що мій досвід — журналіста, аналітика міжнародних відносин та фахівця з російської дезінформації, та досвід Миколи — історика та дослідника гібридних загроз, тільки посилять центр, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Центр протидії дезінформації — утворений у березні орган РНБО з протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, мав лише одного співробітника — директора Поліну Лисенко.