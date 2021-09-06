У РФ заблокували сайт, який координував голосування проти партії влади

У РФ заблокували сайт «Розумного голосування», фото: «Открытые Медиа»

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У Росії, де у період з 17 по 19 вересня мають відбутися парламентські вибори, заблокували сайт так званого «Розумного голосування» — орієнтованої на протестний електорат стратегії зниження результатів партії влади «Єдина Росія».

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Роскомнадзору — російської федеральної служби, яка Виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

Стратегія «Розумного голосування», яку просуває команда засудженого російського опозиціонера Олексія Навального, полягає в координації голосування за кандидатів, які, як вважається, мають шанси перемогти на виборах представника влади в конкретному окрузі.

Роскомнадзор рішення про блокування сайту мотивує тим, що він використовується для продовження діяльності визнаної екстремістською і забороненої в РФ організації «Фонд боротьби з корупцією», створеної Навальним.

Нещодавно в Росії Арбітражний суд Москви заборонив пошуковому сервісу Google показувати у пошуковій видачі словосполучення «Розумне голосування». Аналогічний припис було ухвалено і щодо пошукової системи «Яндекс».

Рішення було ухвалене за позовом компанії «Вулінтрейд», котра займається переробкою і продажем овечої вовни. Ця компанія раніше зареєструвала права на логотип і товарний знак «Розумного голосування».

Нагадаємо, Навальному в Росії загрожує новий тюремний термін через антикорупційну діяльність.

Джерело: «Інтерфакс»