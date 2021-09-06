Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 7 вересня прогнозується мінлива та різноманітна — частина областей вночі потерпатиме від заморозків, але вдень подекуди буде тепло.

Вночі 7 вересня в Україні, крім Закарпаття, Криму та більшості південних областей, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0−3°. Також завтра в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 3° до 9° тепла, а вдень повітря прогріється 14−23° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 7 вересня очікується прохолодна, але без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде малохмарною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень обіцяють 15−17° вище нуля.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть по-осінньому теплими. Температура повітря вночі очікується 7−9° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 9−21° тепла.

Погода у Львові завтра очікується з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень обіцяють 18−20° тепла.

Погода в Карпатах 7 вересня буде хмарною і відносно теплою. Температура повітря вночі від 3° до 9° тепла, а вдень 18−23° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у 2021 році осінь прийшла надзвичайно рано — вже на початку вересня температура повітря суттєво опустилася. У ДСНС відзначили, що заморозки 0−3° на поверхні ґрунту вже спостерігалися вночі 6 вересня по всій Україні, крім Закарпаття та південних областей.