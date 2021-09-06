Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Ночные заморозки и до 23° тепла днем — погода в Украине на 7 сентября (КАРТА)

6 сен 2021, 18:19
999

Погода в Украине 7 сентября прогнозируется переменчивая и разнообразная — часть областей ночью будет страдать от заморозков, но днем местами будет тепло.

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0−3°. Также завтра в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Столбики термометров ночью покажут от 3° до 9° тепла, а днем воздух прогреется 14−23° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 7 сентября ожидается прохладная, но без существенных осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−6° тепла, а днем воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник будет малооблачной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 15−17° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будут по-осеннему теплыми. Температура воздуха ночью ожидается 7−9° с отметкой плюс, а днем обещают 9−21° тепла.

Погода во Львове завтра ожидается с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем обещают 18−20° тепла.

Погода в Карпатах 7 сентября будет облачной и относительно теплой. Температура воздуха ночью от 3° до 9° тепла, а днем 18−23° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине на 7 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 7 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, в 2021 году осень пришла очень рано — уже в начале сентября температура воздуха существенно опустилась. В ГСЧС отметили, что заморозки 0−3° на поверхности почвы уже наблюдались ночью 6 сентября по всей Украине, кроме Закарпатья и южных областей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров