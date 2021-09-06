Заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов. Фото: lb.ua

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Ракурс

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов не явился на судебное заседание в Высший антикоррупционный суд.

Сегодня, 6 сентября, ему должны были избрать меру пресечения. Поскольку тот не явился, то ВАКС постановил силой привезти Аблова на заседание. Об этом 6 сентября сообщили в «Центре противодействия коррупции».

По словам адвокатов заместителя председателя ОАСК, подзащитный находится на больничном. Но следственный судья не имел данных о тяжелой болезни Аблова или о том, что он не может покинуть больницу.

Отмечается, что детективы НАБУ должны привезти Аблова в Антикоррупционный суд 15 сентября в 12.45. Тогда же ему изберут меру пресечения по делу о захвате власти.

Как пишет «Лига.Новости» со ссылкой на ВАКС, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, факт лечения не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи.

Напомним, 22 апреля судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, который является фигурантом дела о создании преступной организации и захвата власти председателем ОАСК Павел Вовк и другими судьями, получил меру пресечения в виде залога в 277 тыс. грн.

Источники: «Центр противодействия коррупции», «Лига.Новости»