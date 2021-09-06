Заступник голови ОАСК Євген Аблов. Фото: lb.ua

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Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов не з’явився на судове засідання у Вищий антикорупційний суд.

Сьогодні, 6 вересня, йому мали обрати запобіжний захід. Оскільки той не з’явився, то ВАКС постановив силою привезти Аблова на засідання. Про це 6 вересня повідомили в «Центрі протидії корупції».

За словами адвокатів заступника голови ОАСК, підзахисний перебуває на лікарняному. Але слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу Аблова або про те, що він не може залишити лікарню.

Зазначається, що детективи НАБУ мають привезти Аблова до Антикорупційного суду 15 вересня на 12.45. Тоді ж йому оберуть запобіжний захід у справі про захоплення влади.

Як пише «Ліга.Новости» із посиланням на ВАКС, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, факт лікування не є поважною причиною неявки за викликом слідчого судді.

Нагадаємо, 22 квітня судді Окружного адміністративного суду Києва Богдану Саніну, який є фігурантом справи щодо створення злочинної організації та захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком й іншими суддями, отримав запобіжний захід у виді застави у 277 тис. грн.

Джерела: «Центр протидії корупції», «Ліга.Новости»