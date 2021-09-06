Жан-Поль Бельмондо, фото: Susanin

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Ракурс

У 88-річному віці помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо — одна з найбільших зірок післявоєнного кіно у Франції.

Про це сьогодні, 6 вересня, повідомило агентство France-Presse з посиланням на його адвоката.

Деталі щодо обставин смерті Бельмондо не наводяться.

Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен, у сім’ї відомого скульптора італійського походження Поля Бельмондо.

Бельмондо став безперечною зіркою французького кіноматографу так званої «нової хвилі» після проривної ролі у кримінальній драмі Жан-Люка Годара «На останньому подиху» 1959 року. Це дозволило йому надалі стати одним з провідних героїв французьких комедій і бойовиків.

У 2001 році він пережив інсульт, після чого на тривалий час припинив роботу в театрі і кіно. У 2008 році актор повернувся на знімальний майданчик, зігравши у фільмі режисера Франсіса Юстера «Чоловік та його собака».

Бельмондо найбільш відомий своїми ролями у фільмах «Професіонал», «Чочара», «Надзвичайний», «Борсаліно» тощо.

Джерело: AFP