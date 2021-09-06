Як виглядає дівчина, яка влаштувала стрілянину в школі Полтави. Фото: nus.org.ua

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Стрілянину в школі Полтави влаштувала 19-річна дівчина, її перевірять на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

З’ясувалося, що арбалет, з якого стріляла дівчина, вона придбала в магазині. Світлина нападниці з’явилася в мережі.

За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до четвертого класу. Водночас вона не може пояснити причину свого вчинку. Дівчина плутається у свідченнях — стверджує, що «хотіла залякати або мало не вбити вчителів».

У нападниці порізані руки та шия. У соцмережах учні школи, де стався інцидент, повідомили, що у дівчини — зелений колір волосся, під час скоєння злочину вона курила цигарку.

Зайшла в перший кабінет і вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен клас, який їй попадався, і стріляла, — розповіли школярі.

За попередньою інформацією, вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу — в руку.

Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Полтаві колишня учениця однієї зі шкіл вранці 6 вересня поранила з арбалета двох педагогів. Поліцейські, які прибули на місце події за викликом, затримали нападницю.