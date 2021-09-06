Как выглядит девушка, устроившая стрельбу в школе Полтавы. Фото: nus.org.ua

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Ракурс

Стрельбу в школе Полтавы устроила 19-летняя девушка, ее проверят на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Выяснилось, что арбалет, из которого стреляла девушка, она приобрела в магазине. Фотография нападавшей появилась в сети.

По информации правоохранителей, задержанная девушка призналась, что училась в этой школе до четвертого класса. В то же время она не может объяснить причину своего поступка. Девушка путается в показаниях — утверждает, что «хотела запугать или почти убить учителей».

В соцсетях ученики школы, где произошел инцидент, сообщили, что у девушки — зеленый цвет волос, во время совершения преступления она курила сигарету.

Зашла в первый кабинет и выстрелила в спину учительнице. Далее она заходила в каждый класс, который ей попадался, и стреляла, — рассказали школьники.

По предварительной информации, учительница украинского языка и зарубежной литературы получила ранение в спину, а заместитель директора учебного заведения — в руку.

Арбалет у нападавшей отобрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления. Пострадавших учителей отвезли в больницу. Учебный процесс в школе продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Полтаве бывшая ученица одной из школ утром 6 сентября ранила из арбалета двух педагогов. Полицейские, прибывшие на место происшествия по вызову, задержали нападавшую.