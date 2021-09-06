Кулуары Рады снова откроют для СМИ

Для журналистов откроют кулуары второго этажа Рады, фото: 1News

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Ракурс

Кулуары второго этажа Верховной Рады с 7 сентября частично откроют для работы журналистов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом сегодня, 6 сентября, во время брифинга.

Будут определенные ограничения по количеству: как работают на балконе, так будут работать и на втором этаже, — отметил Разумков.

По словам Разумкова, в парламенте аккредитованы около 3 тыс. журналистов, однако в течение этого года можно было увидеть, что постоянно в парламенте работают около 100 представителей СМИ.

Спикер выразил надежду, что будет тщательно проработан механизм работы представителей медиа на втором этаже.

Думаю, мы сможем проработать тот механизм, который будет удобен и для журналистов, и для работы парламента, и будет способствовать свободе слова, — заявил он.

Кроме того, на третьем этаже Верховной Рады продолжает работать пресс-центр, напомнил Разумков.

Думаю, что в ближайшее время нам все же COVID позволит вернуться к совершенно обычному режиму работы, — резюмировал он.

Сейчас в кулуары второго этажа Рады будут пропускать до 40 журналистов, которые придут первыми и получат дополнительные спецкарткы для пропуска туда. Об этом сообщает издание LB.ua.

Отмечается, что в кулуарах второго этажа представители СМИ смогут находиться только на определенной огражденной территории.

Кулуары Рады закрыли с началом эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Кроме того, по новым правилам начали пропускать и в здание парламента — только один журналист от издания или одна съемочная группа от канала.

Источник: LB.ua