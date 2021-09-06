Кулуари Ради знову відкриють для ЗМІ

Для журналістів відкриють кулуари другого поверху Ради, фото: 1News

https://racurs.ua/ua/n159730-kuluary-rady-znovu-vidkryut-dlya-zmi.html

Ракурс

Кулуари другого поверху Верховної Ради з 7 вересня частково відкриють для роботи журналістів.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив про це сьогодні, 6 вересня, під час брифінгу.

Будуть певні обмеження по кількості: як працюють на балконі, так будуть працювати і на другому поверсі, — зазначив Разумков.

За словами Разумкова, у парламенті акредитовано близько 3 тис. журналістів, проте протягом цього року можна було побачити, що постійно в парламенті працюють близько 100 представників ЗМІ.

Спікер висловив сподівання, що буде ретельно пропрацьований механізм роботи представників медіа на другому поверсі.

Думаю, ми зможемо пропрацювати той механізм, який буде зручний і для журналістів, і для роботи парламенту, та буде сприяти свободі слова, — заявив він.

Крім того, на третьому поверсі Верховної Ради продовжує працювати прес-центр, нагадав Разумков.

Думаю, що найближчим часом нам все ж таки COVID дозволить повернутися до абсолютно звичного режиму роботи, — резюмував він.

Наразі в кулуари другого поверху Ради пропускатимуть до 40 журналістів, які прийдуть першими та отримають додаткові спецкартки для пропуску туди. Про це повідомляє видання LB.ua.

Зазначається, що в кулуарах другого поверху представники ЗМІ зможуть перебувати лише на певній огородженій території.

Кулуари Ради закрили з початком епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Крім того, за новими правилами розпочали пропускати і в будівлю парламенту — лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу.

Джерело: Lb.ua