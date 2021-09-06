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Ракурс
Жан-Поль Бельмондо, фото: Susanin

Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо (ВИДЕО)

6 сен 2021, 17:42
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В 88-летнем возрасте умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо — одна из крупнейших звезд послевоенного кино во Франции.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Детали относительно обстоятельств смерти Бельмондо не приводятся.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, в семье известного скульптора итальянского происхождения Поля Бельмондо.

Бельмондо стал бесспорным звездой французского кинематографа так называемой «новой волны» после прорывной роли в уголовной драме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» 1959 года. Это позволило ему в дальнейшем стать одним из ведущих героев французских комедий и боевиков.

В 2001 году он пережил инсульт, после чего на длительное время прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на съемочную площадку, сыграв в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака».

Бельмондо наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Великолепный», «Борсалино» и других.

Отпечаток руки Бельмондо на тротуаре перед Дворцом фестивалей и конгрессов в Каннах, фото: «Википедия»

Жан-Поль Бельмондо в 1962 году, фото: «Википедия»

Жан-Поль Бельмондо в Каннах в 2011 году, фото: «Википедия»

Жан-Поль Бельмондо в Каннах в 2011 году, фото: «Википедия»


Источник: AFP


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