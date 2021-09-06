В РФ заблокировали сайт, который координировал голосование против партии власти

В РФ заблокировали сайт «Умного голосования», фото: «Открытые Медиа»

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В России, где в период с 17 по 19 сентября должны состояться парламентские выборы, заблокировали сайт так называемого «Умного голосования» — ориентированной на протестный электорат стратегии снижения результатов партии власти «Единая Россия».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора — российской федеральной службы, выполняющей функции цензуры относительно средств массовой информации и интернета.

Стратегия «Умного голосования», которую продвигает команда осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, заключается в координации голосования за кандидатов, которые, как считается, имеют шансы победить на выборах представителя власти в конкретном округе.

Роскомнадзор решение о блокировании сайта мотивирует тем, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации «Фонд борьбы с коррупцией», созданной Навальным.

Недавно в России Арбитражный суд Москвы запретил поисковому сервису Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосования». Аналогичное предписание было принято и в отношении поисковой системы «Яндекс».

Решение было принято по иску компании «Вулинтрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти. Эта компания ранее зарегистрировала права на логотип и товарный знак «Умного голосования».

Напомним, Навальному в России грозит новый тюремный срок за антикоррупционную деятельность.

Источник: «Интерфакс»