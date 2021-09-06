Центр борьбы с фейками при Минкульте получил новых руководителей. Фото:

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Ракурс

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Министерстве культуры, получил новое руководство.

Действующая руководитель центра Любовь Цыбульская уходит с должности вместе со своим заместителем. На этой должности Цыбульская проработала полгода. Об этом 6 сентября она сообщила на собственной странице в Facebook.

Моя работа в роли руководительницы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Я приняла это решение со спокойным сердцем. Это были чрезвычайно интенсивные 6 месяцев, которыми я горжусь. Моей целью с самого начала было запустить новую институцию, собрать мощную команду, показать, что государство тоже может производить висококласную экспертизу с гибридных угроз, — говорится в сообщении.

Она отметила, что руководителем Центра борьбы с фейками станет Игорь Соловей, а его заместителем будет Николай Балабан. Сообщается, что эти кандидатуры Цыбульская сама предложила министру Александру Ткаченко и их согласовали.

Новый руководитель центра Игорь Соловей — журналист и аналитик, который в свое время работал в украинских изданиях «Укринформ», «Интерфакс-Украина», «Левый берег» и «Обозреватель». Также он был аналитиком в Агентстве международных исследований.

На собственной странице в Facebook Соловей отметил, что поражен той базой и основой команды, которая создана за шесть месяцев существования центра.

Все хорошее будет сохранено. И приумноженное. Надеюсь, что мой опыт — журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая — историка и исследователя гибридных угроз, только усилят центр, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центр противодействия дезинформации — образован в марте орган СНБО по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, имел лишь одного сотрудника — директора Полину Лысенко.