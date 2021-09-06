Заместитель главы Меджлиса Нериман Джелял. Фото: novynarnia.com

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Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла пытали после задержания в оккупированном Крыму.

Российские агрессоры двое суток не сообщали родным и адвокатам Джеляла о его местонахождении. То же самое было и с другими задержанными крымскими татарами. Об этом 6 сентября сообщил Офис генерального прокурора.

У Венедиктовой отметили, что получили информацию о том, что Джеляла пытали. Также напомнили, что нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями. Ситуацию с задержанием Джеляла Офис генпрокурора взял на контроль.

Прокуратура АР Крым и города Севастополя уже начала уголовные производства по фактам нарушения неприкосновенности жилища и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 162, ст. 438 УК Украины).

Напомним, 4 сентября российские оккупанты в Крыму устроили обыск в доме украинского крымскотатарского журналиста и заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Впоследствии его задержали.

Репрессии против крымского татарина начались после того, как Джелял вернулся из Киева, где он участвовал в инаугурационном саммите «Крымская платформа». Россияне обвиняют его в пособничестве в механическом повреждении газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района.

Этот газопровод обеспечивал подачу газа в воинскую часть оккупантов в Перевальном. По надуманным обвинениям Джелялу и еще двум крымским татарам предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.