Запобіжний захід Наріману Джелялу обрав проросійський суд. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

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Ракурс

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял найближчі два місяці проведе в слідчому ізоляторі.

Контрольований Росією Київський районний суд в окупованому Сімферополі обрав запобіжний захід заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу, якого Москва звинувачує в організації «диверсії». Про це 6 вересня повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність» у Facebook.

Джеляла кинули в СІЗО до 4 листопада. Окупанти на суді заявляли, що він підозрюється в тяжкому злочині й може сховатися від правосуддя. Захист просив про домашній арешт, але суд доводи адвокатів відхилив.

Сам заступник голови Меджлісу заявив, що звинувачення в організації «диверсії» не доведені, а цим арештом його намагаються ізолювати від суспільства.

Український омбудсмен Людмила Денісова у Telegram повідомила, що звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації й вплинути на звільнення незаконно затриманих країною-агресором українців та кримських татар.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримських татар окупанти затримали в Криму 3 та 4 вересня. Російські слідчі звинувачують їх у надуманій диверсії й їм загрожує від 12 до 15 років в’язниці.

В Офісі генерального прокурора заявили, що отримали інформацію про те, що з Джелялом окупанти жорстоко поводяться, його катують. Крім того, силовики дві доби не повідомляли рідним та адвокатам Джеляла про його місцеперебування.