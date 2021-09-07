Україна наростила міжнародні резерви до 9-річного максимуму

Резерви. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/ua/n159774-ukrayina-narostyla-mijnarodni-rezervy-do-9-richnogo-maksymumu.html

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Міжнародні резерви України в серпні зросли до рекордних 31,6 млрд доларів. Зростання склало 9,2%.

Це — дев’ятирічний максимум. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Повідомляється, що станом на 1 вересня 2021 року міжнародні резерви України становили 31,615 млрд дол. США. Більший обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року. На 1 січня 2021 року резерви становили 29,1 млрд дол.

У серпні резерви зросли на 9,2% завдяки надходженням коштів у сумі 1,928 млрд дол. спеціальних прав запозичень у межах загального розподілу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Більшу частину серпня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала над попитом, що дозволило Нацбанку купити 368,8 млн дол. Водночас протягом серпня регулятор продав 20,5 млн дол. з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні. За підсумком серпня чиста купівля валюти НБУ на валютному ринку становила 348,3 млн дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що частину коштів Міжнародного валютного фонду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хоче частково спрямувати на соціальні виплати.