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Ракурс
Гігантський арсенал зброї знайшла СБУ у чорного археолога

Гігантський арсенал зброї знайшла СБУ у чорного археолога (ФОТО)

7 вер 2021, 13:25
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Гігантський арсенал зброї часів Другої світової війни конфіскувала Служба безпеки України у чорного археолога на Кіровоградщині. Зловмисник розкопував раритетну зброю і боєприпаси та незаконно продавав їх криміналітету.

Правоохоронці затримали мешканця Олександрії, котрий у вільний від роботи час займався чорною археологією. За основним місцем роботи він працює топ-менеджером однієї із автозаправних станцій, інформує 7 вересня прес-центр СБУ.

Завдяки своєму «хобі» зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал зброї. Чоловік також планував продати набуту колекцію за кордон.

Під час обшуку у помешканні чорного археолога вдалося вилучити:

  • шість гранат Ф-1;

  • рушницю та обріз рушниці «Мосіна»;

  • пістолет «Наган»;

  • 90 набоїв калібру 7,62мм;


  • 1 кг пороху.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу. Правоохоронці планують повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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