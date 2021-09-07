Гігантський арсенал зброї знайшла СБУ у чорного археолога (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159773-gigantskyy-arsenal-zbroyi-znayshla-sbu-u-chornogo-arheologa-foto.htmlРакурс
Гігантський арсенал зброї часів Другої світової війни конфіскувала Служба безпеки України у чорного археолога на Кіровоградщині. Зловмисник розкопував раритетну зброю і боєприпаси та незаконно продавав їх криміналітету.
Правоохоронці затримали мешканця Олександрії, котрий у вільний від роботи час займався чорною археологією. За основним місцем роботи він працює топ-менеджером однієї із автозаправних станцій, інформує 7 вересня прес-центр СБУ.
Завдяки своєму «хобі» зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал зброї. Чоловік також планував продати набуту колекцію за кордон.
Під час обшуку у помешканні чорного археолога вдалося вилучити:
шість гранат Ф-1;
рушницю та обріз рушниці «Мосіна»;
пістолет «Наган»;
90 набоїв калібру 7,62мм;
1 кг пороху.
Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу. Правоохоронці планують повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.