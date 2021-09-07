Українка вперше дійшла до півфіналу US Open

https://racurs.ua/ua/n159772-ukrayinka-vpershe-diyshla-do-pivfinalu-us-open.html

Ракурс

Одеська тенісистка, друга ракетка України Даяна Ястремська пройшла в півфінал US Open в змішаному розряді.

Вона виступає з австралійцем Максом Перселл.

7 вересня вони у двох сетах перемогли Ярославу Шведову з Казахстану і Фабріса Мартена з Франції — 6:2, 6:3.

Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США в міксті.

Матч тривав 52 хвилини. У півфіналі дует зіграє проти переможців матчу Джуліана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) — Еллен Перес / Марсело Демолинер (Австралія / Бразилія).

Раніше одеситка припинила виступи в парному розряді, програвши разом з Мартою Костюк в 1/8 фіналу.

В одиночному розряді Даяна Ястремська в першому ж матчі поступилася німкені Анжеліці Кербер.

Сьогодні ввечері продовжить виступ в одиночному розряді інша одеська тенісистка. Перша ракетка України Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру зустрінеться з канадкою Лейлою Фернандес.

Світоліна вперше у цьому році зіграє у чвертьфіналі турніру серії Великого шолома. В 1/8 фіналу бронзова медалістка Олімпіади-2020 обіграла румунку Симону Халеп (6:3, 6:3).