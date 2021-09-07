Робот. Фото: N+

https://racurs.ua/ua/n159771-robota-navchyly-z-yijdjaty-z-trosom-yak-tarzan-video.html

Ракурс

У Японії мініатюрного робота навчили забиратися вгору по сходах і спускатися, вхопившись за металевий поручень.

Людиноподібна машина тепер може з’їжджати вниз як Тарзан. Відповідне уміння робота показали на змаганнях ROBO-ONE.

Розробники робота — компанія Vstone, що спеціалізується на невеликих людиноподібних роботах. Нові навички роботу Robovie-Z вдалося опанувати завдяки багатосегментним рукам і ногам. На відміну від багатьох аналогів, на кінці рук є кріплення, які розробники й залучили в цій демонстрації.

Вони поставили перед роботом завдання забратися по майже вертикальних сходах, а потім спуститися назад на той же рівень по металевому поручню.

Демонстрація почалася прямо біля сходів, тому робот відразу почав дертися вгору, по черзі хапаючись за поперечини сходів і ставлячи ноги. Після цього він зійшов зі сходів, підійшов під поручень і схопився за нього обома руками. Потім він підняв ноги та скотився вниз.

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