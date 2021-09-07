Робот. Фото: N+

https://racurs.ua/n159771-robota-nauchili-sezjat-po-trosu-kak-tarzan-video.html

Ракурс

В Японии миниатюрного робота научили забираться вверх по лестнице и спускаться, ухватившись за металлический поручень.

Человекоподобная машина теперь может съезжать вниз как Тарзан. Соответствующий навык робота показали на соревнованиях ROBO-ONE.

Разработчики робота, компания Vstone, специализируется на небольших человекоподобных роботах. Новые навыки роботу Robovie-Z удалось освоить благодаря многосегментным рукам и ногам. В отличие от многих аналогов, на конце рук есть захваты, которые разработчики и задействовали в этой демонстрации.

Они поставили перед роботом задачу забраться по почти вертикальной лестнице, а затем спуститься обратно на тот же уровень по металлическому поручню.

Демонстрация началась прямо у лестницы, поэтому робот сразу начал карабкаться вверх, поочередно хватаясь за перекладины лестницы и ставя ноги. После этого он сошел с лестницы, подошел под поручень и схватился за него обеими руками. Затем он поднял ноги и скатился вниз.

Напомним, ранее мы сообщали, что Boston Dynamics научила гуманоидных роботов Atlas новым трюкам.