Александр Трухин объяснил свое затянувшееся молчание после скандального ДТП. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/n159770-nardep-truhin-obyasnil-svoe-dlitelnoe-molchanie-posle-skandalnogo-dtp.html

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Александр Трухин, народный депутат от «Слуги народа», объяснил свое молчание после ДТП с пострадавшими на Бориспольской трассе.

По словам нардепа, комментировать аварию ему запретили следователи. Парламентарий заявил, что не был пьян, а своей вины в дорожно-транспортном происшествии не видит. Он также подчеркнул, что у всех, кто был на месте событий была возможность снимать происходящее, а участники ничего не скрывали от следствия. Об этом он 7 сентября сказал журналистам в кулуарах парламента, комментарий транслировали СМИ.

Депутат отметил, что ни он, ни его помощники не обращались к СМИ с просьбой удалить новости о событии.

Я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег. Единственное новостное агентство, которое действительно ко мне обратилось, дозвонилось и я дал комментарий — это «Интерфакс». Больше я не давал ни комментариев, ни новостей. И соответственно ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные, не заказывали и не снимали новости, — сказал Трухин.

Парламентарий подчеркнул, что после аварии подписал расписку о неразглашении данных, поэтому не имеет права комментировать обстоятельства ДТП, количество ее участников и имена и фамилии пассажиров и водителей. Трухин обещает устроить открытый брифинг после опубликования всех материалов следствия.

Я хотел это сделать раньше, но мне запретили это говорить. Все, кто были на месте ДТП имели возможность снимать видео. Полиция приехала буквально через 5−7 минут после пришествия, — заявил Трухин и не опроверг того, что был за рулем в момент ДТП, виновником которого стала машина, в которой он ехал.

Напомним, 23 августа в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, среди них было два ребенка и председатель Комитета арбитров Ассоциации футбола Украины Лучано Луче. Водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford, в котором был Луче), а затем наехал на автомобиль Daewoo (там было два ребенка).

За рулем Audi, как утверждают журналисты, находился нардеп IX созыва от «Слуги народа» Александр Трухин. СМИ писали, что нардеп был нетрезв. Впоследствии СМИ удалили информацию о скандальной аварии.

Лишь через 10 дней Трухин впервые прокомментировал дорожно-транспортное происшествие со своим участием. Парламентарий заверил, что не собирается скрывать свое пребывание на месте ДТП и максимально способствует полиции расследовать аварию.