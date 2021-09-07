Одновременно в столовой парламента могут только 12 представителей СМИ, фото: AgroDay

https://racurs.ua/n159769-jurnalistam-vydali-speckartochki-dlya-pitaniya-v-bufete-rady-foto.html

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Журналистам в Верховной Раде начали выдавать спецкарточки зеленого цвета для питания в буфете парламента. Такие карточки представители СМИ получают, заходя в столовую, при выходе их нужно сдавать.

Всего таких карт 12 — то есть, одновременно в этой столовой могут находиться только 12 представителей СМИ. При этом ориентировочное ежедневное количество журналистов в пленарные дни составляет около 120 человек, сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что ранее такое ограничение составляло восемь человек, для журналистов были доступны оба входа в столовую, а не только один, как сейчас. Кроме того, ранее не применялись карточки — представители охраны парламента просто записывали фамилии журналистов, которые заходят, в список, а когда они выходили — их вычеркивали.

Из-за этого временами возникала путаница, поскольку журналист мог выйти не через тот вход, по которому попал в столовую, его фамилию не вычеркивали и другие журналисты долгое время не могли попасть в столовую.

В то же время, для народных депутатов соответствующие ограничения не вводили.

Также с сегодняшнего дня, 7 сентября, для журналистов частично открыли кулуары второго этажа Верховной Рады. К ним также пропускают по спецкарточках, которых всего 40.





Источник: УНИАН