Одночасно в їдальні парламенту можуть перебувати лише 12 представників ЗМІ, фото: AgroDay

https://racurs.ua/ua/n159769-jurnalistam-vydaly-speckartky-dlya-harchuvannya-u-bufeti-rady-foto.html

Ракурс

Журналістам у Верховній Раді почали видавати спецкартки зеленого кольору для харчування у буфеті парламенту. Такі картки представники ЗМІ отримують, заходячи до їдальні, при виході їх потрібно здавати.

Всього таких карток 12 — тобто, одночасно в цій їдальні можуть перебувати лише 12 представників ЗМІ. При цьому орієнтовна щоденна кількість журналістів у пленарні дні становить близько 120 осіб, повідомляє агентство УНІАН.

Зазначається, що раніше таке обмеження становило вісім осіб, для журналістів були доступні обидва входи до їдальні, а не лише один, як зараз. Крім того, раніше не застосовувалися картки — представники охорони парламенту просто записували прізвища журналістів, які заходять, у список, а коли вони виходили — їх викреслювали.

Через це часом виникала плутанина, оскільки журналіст міг вийти не через той вхід, за яким потрапив до їдальні, тож його прізвище не викреслювали, а тому інші журналісти довший час не могли потрапити до їдальні.

Водночас, для народних депутатів відповідні обмеження не запроваджували.

Також відсьогодні, 7 вересня, для журналістів частково відкрили кулуари другого поверху Верховної Ради. До них також пропускають за спецкартками, яких є загалом 40.





Джерело: УНІАН