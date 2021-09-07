Автобус з України зіткнувся з фурою у Польщі, водій вантажівки втік

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Автобус з українцями зіткнувся з фурою в Польщі, водій вантажівки втік. Інцидент стався в ніч на 7 вересня поблизу Любліна. В мікроавтобусі перебувало восьмеро громадян України, вони дістали травми середнього ступеня тяжкості.

Внаслідок аварії постраждало семеро українців, — повідомили у прес-центрі посольства України у Польщі.

Усі потерпілі зараз перебувають у шпиталі Любліна. Аварія сталася на дорозі S12 між розв’язками Люблін — Рудник та Люблін — Чехов, коли автобус врізався в кузов фури. ЗМІ Польщі повідомили, що водій вантажівки втік з місця події. Зараз його розшукує поліція.

На місці аварії також виникли труднощі для водіїв, оскільки дві смуги руху довелося перекрити на кілька годин.

Нагадаємо, 4 вересня автобус з Польщі згорів на Житомирщині. Тоді загинув водій, 11 осіб дістали травми.