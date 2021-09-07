Автобус из Украины столкнулся с фурой в Польше, водитель скрылся

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Автобус с украинцами столкнулся с фурой в Польше, водитель грузовика скрылся. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября близ Люблина. В микроавтобусе находились восемь граждан Украины, они получили травмы средней степени тяжести.

В результате аварии пострадали семь украинцев, — сообщили в пресс-центре посольства Украины в Польше.

Все пострадавшие сейчас находятся в госпитале Люблина. Авария произошла на дороге S12 между развязками Люблин — Рудник и Люблин — Чехов, когда автобус врезался в кузов фуры. СМИ Польши сообщили, что водитель грузовика скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

На месте аварии также возникли трудности для других водителей, поскольку две полосы движения пришлось перекрыть на несколько часов.

Напомним, 4 сентября автобус из Польши сгорел на Житомирщине. Тогда погиб водитель, 11 человек получили травмы.