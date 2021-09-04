Автобус из Польши сгорел на Житомирщине - водитель погиб, 11 пострадавших

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Автобус сгорел на Житомирщине минувшей ночью после ДТП с участием автовоза. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Авария произошла около 4.20 на 177 км автодороги Киев — Чоп в Пулинской территориальной общине (близ села Стрибожа). После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью, — информируют правоохранители.

Полиция получила сообщение о ДТП и пожаре в автобусе около 4.18. На место происшествия выехали и сейчас продолжают работать полицейские следственно-оперативной группы.

Предварительно установлено, что водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья, — сообщили в Нацполиции.

На момент возгорания автобуса в нем находились 25 пассажиров, все украинцы. Известно, что погибший — второй водитель автобуса, который в это время отдыхал.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.