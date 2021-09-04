Міжнародний автобус згорів на Житомирщині - водій загинув, 11 потерпілих

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Автобус згорів на Житомирщині минулої ночі після ДТП за участі автовоза. Про це 4 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Аварія сталася близько 4.20 на 177 км автодороги Київ — Чоп у Пулинській територіальній громаді (поблизу села Стрибожа). Після зіткнення з автовозом автобус загорівся. Внаслідок події одна особа загинула та 11 звернулися за медичною допомогою, — інформують правоохоронці.

Поліція отримала повідомлення про ДТП та пожежу в автобусі близько 4.18. На місце події виїхали і нині продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи.

Попередньо встановлено, що водій автобуса Neoplan, 30-річний мешканець Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя, — повідомили в Нацполіції.

На момент загоряння автобуса у ньому перебували 25 пасажирів, усі українці. Відомо, що загиблий — другий водій автобуса, котрий в цей час відпочивав.

Поліція попередньо кваліфікувала подію за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.