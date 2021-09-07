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Коронавірус. Фото: УП

Хворих на коронавірус стрімко побільшало в Києві (ІНФОГРАФІКА)

7 вер 2021, 12:36
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Коронавірус у Києві повертається з новим спалахом. За минулу добу захворювання підтвердили у 304 осіб.

За добу померли троє пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 5 тис. 291 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

  • 174 жінки віком від 18 до 84 років;
  • 106 чоловіків віком від 18 до 95 років;
  • вісім дівчат від 20 днів до 17 років;
  • 16 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 41 пацієнта, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

  • Подільському районі — 53;
  • Солом’янському районі —45;
  • Святошинському районі — 39.

Одужали за минулу добу 232 людей.


Коронавірус у Києві. Фото: прес-служба Кличка

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилити адаптивний карантин через пандемію коронавірусу можуть в трьох областях України. Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

Джерело: Ракурс


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