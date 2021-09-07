Коронавірус. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159767-hvoryh-na-koronavirus-strimko-pobilshalo-v-kyievi-infografika.html

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Коронавірус у Києві повертається з новим спалахом. За минулу добу захворювання підтвердили у 304 осіб.

За добу померли троє пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 5 тис. 291 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

174 жінки віком від 18 до 84 років;

106 чоловіків віком від 18 до 95 років;

вісім дівчат від 20 днів до 17 років;

16 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 41 пацієнта, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Подільському районі — 53;

Солом’янському районі —45;

Святошинському районі — 39.

Одужали за минулу добу 232 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилити адаптивний карантин через пандемію коронавірусу можуть в трьох областях України. Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.