Посилити карантин можуть у трьох областях України. Фото: Ракурс

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Ракурс

Посилити адаптивний карантин через пандемію коронавірусу можуть в трьох областях України.

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях. Зараз Україна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є найбільші спалахи. Про це 7 вересня заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту, який транслювався на телеканалі «Рада» в YouTube.

Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. Ми сильно забули про карантинні обмеження, — зазначив він, але додав, що зараз рано говорити про якісь обмеження в цілому.

Радуцький запевнив, що сьогодні в Україні немає проблем із вакциною, але є проблема з небажанням людей вакцинуватися. Тому він закликав нардепів не транслювати «власну думку» на всю країну, виходячи в ефіри.

Також Радуцький закликав і самих народних депутатів пригадати, що в країні все ще пандемія коронавірусу. Наголосив, що варто не забувати про маски, бо парламентарі «розслабилися».

Нагадаємо, 6 вересня в Україні виявили ще 2 тис. 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше спалахів коронавірусу виявили у Києві, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.