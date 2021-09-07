Усилить карантин могут в трех областях Украины. Фото: Ракурс

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Ракурс

Усилить адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса могут в трех областях Украины.

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях. Сейчас Украина приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть самые большие вспышки. Об этом 7 сентября заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, который транслировался на телеканале «Рада» в YouTube.

Эпидемическая ситуация в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли про карантинные ограничения, — отметил он, но добавил, что сейчас рано говорить о каких-то ограничениях в целом.

Радуцкий заверил, что сегодня в Украине нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться. Поэтому он призвал нардепов не транслировать «свое мнение» на всю страну, выходя в эфиры.

Также Радуцкий призвал и самих народных депутатов вспомнить, что в стране все еще пандемия коронавируса. Подчеркнул, что стоит не забывать о масках, потому что парламентарии «расслабились».

Напомним, 6 сентября в Украине обнаружили еще 2 тыс. 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего вспышек коронавируса обнаружили в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.