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Ракурс
Стартует политический сезон в Раде — трансляция открытия новой сессии, фото - Слово і діло

Стартует политический сезон в Раде — трансляция открытия новой сессии

7 сен 2021, 10:54
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Верховная Рада 7 сентября собралась на открытие шестой сессии девятого созыва.

У народных депутатов закончились каникулы. Шестая сессия продлится до 21 января 2022 года.

Во вторник нардепы планируют рассмотреть пакет образовательных законопроектов.

Речь идет, например, об изменении подхода к формированию бюджетных мест в вузах, урегулировании разработки порядка присвоения квалификационных категорий, о военном образовании и о библиотеках.

Сегодня в повестке дня также вопрос индексации пенсий и выплат единовременного пособия.

Есть также проект закона о внесении изменений в отношении прав на земельный участок (№ 5248).


Источник: Ракурс


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