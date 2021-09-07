Израиль послал самолет за хасидом, умирающим от коронавируса в Умани

Хасиды. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/n159753-izrail-poslal-samolet-za-hasidom-umirauschim-ot-koronavirusa-v-umani.html

Ракурс

Рош ха-Шана празднуют хасиды в Умани — из-за еврейского Нового года в украинский город стекаются тысячи паломников.

Среди них оказались и больные коронавирусом. Об этом сообщает «Главком».

54-летний гражданин Израиля прибыл в Умань с отрицательным результатом на коронавирус, однако уже в Украине у него проявились симптомы болезни. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии, минувшей ночью из Израиля в Украину отправился специальный самолет компании MedAssis, чтобы вернуть домой тяжелобольного хасида.

До этого состояние паломника резко ухудшилось, он был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Известно, что мужчина прибыл в Умань шесть дней назад. ПЦР-тест перед полетом показал отрицательный результат, однако инкубационный период длится до 14 дней, и он мог приехать в Украину уже зараженным. У больного нет сопутствующих заболеваний, наличие прививки от инфекции не уточняется.

До этого более 7 тыс. хасидов помолились в самой большой синагоге в Умани в честь празднования еврейского Нового года. Это была вечерняя молитва Маарив — первая в новом 5 тыс. 782 году по еврейскому календарю. До этого в Умани для молитвы Тикун а-Клалит собралось более 15 тыс. паломников.

В этом году празднование Рош ха-Шана у хасидов началось после захода солнца 6 сентября и продлится до 8 сентября. Всего в Умань прибыли почти 23 тыс. верующих, из которых 1 тыс. 730 — дети. Ранее ожидался приезд около 50 тыс. хасидов. Порядок в городе обеспечивают 800 правоохранителей.

Ранее в Умань прибыли более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии. Также приехали 11 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Умань готовят к празднованию Рош-га-Шана — иудейского Нового года. В городе ожидают несколько десятков тысяч хасидов из Израиля. Поскольку в этом государстве сейчас фиксируют новая вспышка коронавируса, к празднованию готовятся не только правоохранители Украины, но и медики.

Источник: Главком