Ізраїль послав літак за хасидом, що вмирає від коронавірусу в Умані

Хасиди. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n159753-izrayil-poslav-litak-za-hasydom-scho-vmyraie-vid-koronavirusu-v-umani.html

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Рош га-Шана святкують хасиди в Умані — через єврейський Новий рік до українського міста стікаються тисячі паломників.

Серед них опинилися і хворі на коронавірус. Про це повідомляє «Главком».

54-річний громадянин Ізраїлю прибув до Умані з негативним результатом на коронавірус, однак уже в Україні в нього проявилися симптоми хвороби. Наразі чоловік у важкому стані, минулої ночі з Ізраїлю до України відправився спеціальний літак компанії MedAssis, щоби повернути додому тяжкохворого хасида.

До цього стан паломника різко погіршився, він був ушпиталений у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Відомо, що чоловік прибув до Умані шість днів тому. ПЛР-тест перед польотом показав негативний результат, однак інкубаційний період триває до 14 днів, тож він міг приїхати в Україну вже зараженим. У хворого не має супутніх захворювань, наявність щеплення від інфекції не уточнюється.

До цього понад 7 тис. хасидів помолилися в найбільшій синагозі в Умані на честь святкування єврейського Нового року. Це була вечірня молитва Маарів — перша в новому 5 тис. 782 році за єврейським календарем. До цього в Умані для молитви Тікун а-Клали зібралося понад 15 тис. паломників.

Цього року святкування Рош ха-Шана в хасидів почалося після заходу сонця 6 вересня і триватиме до 8 вересня. Усього в Умань прибули майже 23 тисячі вірян, з яких 1 тис. 730 — діти. Раніше очікувався приїзд приблизно 50 тис. хасидів. Порядок у місті забезпечують 800 правоохоронців.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Умань готують до святкування Рош-га-Шана — іудейського Нового року. У місті очікують кілька десятків тисяч хасидів з Ізраїля. Оскільки в цій державі нині фіксують новий спалах коронавірусу, до святкування готуються не тільки правоохоронці України, але й медики.

Джерело: Главком