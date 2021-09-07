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Ракурс
ФСБ приплела Київ до диверсії на газогоні в Криму

ФСБ приплела Київ до диверсії на газогоні в Криму

7 вер 2021, 10:35
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ФСБ Росії приплела Київ до диверсії на газогодні в окупованому Криму. Москва заявляє, що Головне управління розвідки України 23 серпня «організувало теракт» на анексованому півострові.

У ФСБ повідомили, що у кримінальній справі заарештовані троє підозрюваних. Також Кремль приплів до цієї справи оперативну службу «Таврія» — територіальний підрозділ розвідки Міноборони України в Херсоні, а також Меджліс кримськотатарського народу.


За диверсію нібито обіцяли винагороду в 2 тис. дол. Також виконавці нібито пройшли навчання з вибухотехніки у співробітників української розвідки.

Нагадаємо, за заявою країни-агресора, 23 серпня був здійснений підрив газогону в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою. На вихідних в Криму пройшли затримання керівників Меджлісу. Зокрема був затриманий заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

Джерело: Ракурс


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