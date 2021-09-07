ФСБ приплела Київ до диверсії на газогоні в Криму

ФСБ приплела Київ до диверсії на газогоні в Кримуhttps://racurs.ua/ua/n159752-fsb-pryplela-kyyiv-do-dyversiyi-na-gazogoni-v-krymu.htmlРакурс
ФСБ Росії приплела Київ до диверсії на газогодні в окупованому Криму. Москва заявляє, що Головне управління розвідки України 23 серпня «організувало теракт» на анексованому півострові.
У ФСБ повідомили, що у кримінальній справі заарештовані троє підозрюваних. Також Кремль приплів до цієї справи оперативну службу «Таврія» — територіальний підрозділ розвідки Міноборони України в Херсоні, а також Меджліс кримськотатарського народу.
За диверсію нібито обіцяли винагороду в 2 тис. дол. Також виконавці нібито пройшли навчання з вибухотехніки у співробітників української розвідки.
Нагадаємо, за заявою країни-агресора, 23 серпня був здійснений підрив газогону в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою. На вихідних в Криму пройшли затримання керівників Меджлісу. Зокрема був затриманий заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.