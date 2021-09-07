У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/ua/n159751-tretya-doza-vakcyny-coronavac-pidvyschuie-efektyvnist-proty-delty-doslidjennya.html

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Введення третьої дози вакцини від коронавірусу CoronaVac значно підвищує ефективність цього препарату проти штаму «Дельта», який стає домінуючим у світі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного виробником вакцини китайською компанією Sinovac, повідомляє агентство Reuters.

Загалом у дослідженні взяли участь 66 людей, частина з яких отримали дві або три дози вакцини. Виявилося, що в осіб, яким ввели три дози вакцини, через чотири тижні після щеплення було виявлено у 2,5 раза вищу кількість антитіл, ніж у людей, яким ввели лише дві дози.

Втім, дослідники не уточнюють, наскільки збільшення кількості антитіл може запобігати зараженню цим штатом коронавірусу.

До кінця цього місяця Всесвітня організація охорони здоров’я планує доставити близько 100 млн доз вакцини проти коронавірусу Sinovac та Sinopharm, переважно в Африку та Азію. Але деякі країни відхилили прийняття вакцин, посилаючись на відсутність даних про їх ефективність проти штаму «Дельта».

За даними компанії, у всьому світі, включаючи Китай, поставлено вже близько 1,8 млрд доз вакцини Sinovac.

Джерело: Reuters