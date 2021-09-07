В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/n159751-tretya-doza-coronavac-povyshaet-effektivnost-protiv-delty-issledovanie.html

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Введение третьей дозы вакцины от коронавируса CoronaVac значительно повышает эффективность этого препарата против штамма «Дельта», который становится доминирующим в мире.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного производителем вакцины китайской компанией Sinovac, сообщает агентство Reuters.

Всего в исследовании приняли участие 66 человек, часть из которых получили две или три дозы вакцины. Оказалось, что у лиц, которым ввели три дозы вакцины, спустя четыре недели после прививки было выявлено в 2,5 раза большее количество антител, чем у людей, которым ввели только две дозы.

Впрочем, исследователи не уточняют, насколько увеличение количества антител может предотвращать заражение этим штатом коронавируса.

До конца этого месяца Всемирная организация здравоохранения планирует доставить около 100 млн доз вакцины против коронавируса Sinovac и Sinopharm, преимущественно в Африку и Азию. Но некоторые страны отклонили принятие вакцин, ссылаясь на отсутствие данных об их эффективности против штамма «Дельта».

По данным компании, во всем мире, включая Китай, поставлены уже около 1,8 млрд доз вакцины Sinovac.

Источник: Reuters