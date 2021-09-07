Какой фактор влияет на риск госпитализации с COVID-19. Фото:nashaniva.com

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Загрязнение воздуха влияет на риск попасть в больницу в случае заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 34 исследований, посвященных связи качества воздуха с коронавирусом и другими легочными инфекциями. Оказалось, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском заражения COVID-19. Исследования создали по заказу Администрации Большого Лондона, сообщается на сайте ведомства.

По словам ученых, жители территорий с высоким уровнем загрязнения воздуха имеют больше шансов быть госпитализированными с «ковидом». Кроме того, эти люди могут тяжелее переносить эту болезнь. Это может быть обусловлено связью между плохим качеством воздуха и заболеваниями легких и сердца.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные 34 исследований, посвященных связи качества воздуха с COVID-19 и другими легочными инфекциями. Оказалось, что длительное воздействие грязного воздуха может повысить риск заражения коронавирусом.

Напомним, китайские ученые установили, что некоторые этнические группы тяжелее переносят коронавирус. Во время исследования ученым удалось обнаружить три значимые ассоциации, которые являются специфическими для отдельных групп китайцев, а также общечеловеческие гены, что отвечают за работу лимфоцитов и мышц, реакции на стресс и на развитие опухолей крови, влияющие на течение коронавируса.