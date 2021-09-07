Вирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159749-vspyshka-smertonosnogo-virusa-razgorelas-v-indii-ubivaet-75-bolnyh.html

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В Индии зафиксировали вспышку смертоносного вируса, который убивает до 75% заболевших инфекцией.

Опасную болезнь впервые обнаружили в штате Керала. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает телеканал NDTV.

Симптомы нового вируса Нипах нашли у 11 человек, их госпитализировали в больницы. Сейчас их состояние стабильное. В изоляции находятся 38 человек, образцы еще восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования.

До этого из-за вспышки вируса Нипах умер 12-летний мальчик. Жителей Кералы информируют о вспышке заболевания в личном порядке. На приграничных въездах в штат расположены пункты досмотра для контроля за распространением болезни.

Вирус признан самым опасным по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вызывает у людей респираторные заболевания, в отдельных случаях — такие тяжелые симптомы, как воспаление мозга.

Напомним, ранее мы сообщали, что вирус в Индии обнаружили у летучих мышей — он очень опасен для человека. Новая смертельная инфекция получила название Нипах (Nipah virus). Впервые его обнаружили у двух видов летучих мышей в Махараштре.