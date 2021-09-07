Разумков отправил советника Ермака Арестович в Талибан

https://racurs.ua/n159748-razumkov-otpravil-sovetnika-ermaka-arestovich-v-taliban.html

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Дмитрий Разумков предложил советнику Ермака и спикеру ТКГ по Донбассу Алексею Арестовичу вступить в Талибан в Афганистане.

Таким образом спикер отреагировал на слова Арестовича о том, что афганские беженцы «образованы лучше, чем средний украинец».

Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестович. Может, тогда поехать советником чего-то в Талибан, если они там более опытные, образованные, и, может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен, — заявил спикер Рады в эфире канала «Украина24».

Ранее внештатный советник председателя ОП Ермака заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана.

Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество, — сказал Арестович.

Это не первый конфликт этих политиков. 6 сентября Разумков раскритиковал выдвинутую Арестовичем инициативу по переименованию Украины на Русь-Украина.