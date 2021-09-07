В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Волынские новости»

https://racurs.ua/n159747-koronavirus-za-sutki-obnarujili-u-bolee-chem-2-tys-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине активно распространяется.

За прошедшие сутки, 6 сентября, обнаружены еще 2 тыс. 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 197 детей и 37 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в таких регионах:

Киеве — 304;

Львовской области — 165;

Харьковской области — 163;

Днепропетровской области — 151;

Запорожской области — 149.

За сутки госпитализировали 485 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 31 тыс. 844 человека.

Коронавирус за сутки унес жизни 53 человек, выздоровели 1 тыс. 429 человек.

За сутки проведены 48 тыс. 399 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 300 тыс. 504 человека;

выздоровели 2 млн 214 тыс. 606 пациентов;

умерли 54 тыс. 54 больных.

Напомним, в Минздраве предупреждают, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине ведет к переходу всей страны в «желтую» зону.