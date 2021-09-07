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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Волынские новости»

Коронавирус за сутки обнаружили у более чем 2 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

7 сен 2021, 09:36
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Коронавирус в Украине активно распространяется.

За прошедшие сутки, 6 сентября, обнаружены еще 2 тыс. 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 197 детей и 37 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в таких регионах:

  • Киеве — 304;
  • Львовской области — 165;
  • Харьковской области — 163;
  • Днепропетровской области — 151;
  • Запорожской области — 149.

За сутки госпитализировали 485 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 31 тыс. 844 человека.

Коронавирус за сутки унес жизни 53 человек, выздоровели 1 тыс. 429 человек.

За сутки проведены 48 тыс. 399 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 300 тыс. 504 человека;
  • выздоровели 2 млн 214 тыс. 606 пациентов;
  • умерли 54 тыс. 54 больных.


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве предупреждают, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине ведет к переходу всей страны в «желтую» зону.

Источник: Ракурс


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