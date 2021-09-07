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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Волинські новини»

Коронавірус за добу виявили у понад 2 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

7 вер 2021, 09:36
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Коронавірус в Україні активно поширюється.

За минулу добу, 6 вересня, виявлено ще 2 тис. 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 197 дітей та 37 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:

  • Києві — 304;
  • Львівській області — 165;
  • Харківській області — 163;
  • Дніпропетровській області — 151;
  • Запорізькій області — 149.

За добу госпіталізовано 485 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 31 тис. 844 особи.

Коронавірус за добу забрав життя 53 осіб, одужали 1 тис. 429 осіб.

За добу здійснено 48 тис. 399 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 300 тис. 504 особи;
  • одужали 2 млн 214 тис. 606 пацієнтів;
  • померли 54 тис. 54 хворих.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у МОЗ попереджають, що нинішня ситуація з коронавірусом в Україні веде до переходу всієї країни в «жовту» зону.

Джерело: Ракурс


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