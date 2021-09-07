В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n159747-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-2-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється.

За минулу добу, 6 вересня, виявлено ще 2 тис. 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 197 дітей та 37 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:

Києві — 304;

Львівській області — 165;

Харківській області — 163;

Дніпропетровській області — 151;

Запорізькій області — 149.

За добу госпіталізовано 485 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 31 тис. 844 особи.

Коронавірус за добу забрав життя 53 осіб, одужали 1 тис. 429 осіб.

За добу здійснено 48 тис. 399 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 300 тис. 504 особи;

одужали 2 млн 214 тис. 606 пацієнтів;

померли 54 тис. 54 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ попереджають, що нинішня ситуація з коронавірусом в Україні веде до переходу всієї країни в «жовту» зону.