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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Волинські новини»
Коронавірус за добу виявили у понад 2 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n159747-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-2-tys-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні активно поширюється.
За минулу добу, 6 вересня, виявлено ще 2 тис. 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 197 дітей та 37 медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:
- Києві — 304;
- Львівській області — 165;
- Харківській області — 163;
- Дніпропетровській області — 151;
- Запорізькій області — 149.
За добу госпіталізовано 485 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 31 тис. 844 особи.
Коронавірус за добу забрав життя 53 осіб, одужали 1 тис. 429 осіб.
За добу здійснено 48 тис. 399 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 300 тис. 504 особи;
- одужали 2 млн 214 тис. 606 пацієнтів;
- померли 54 тис. 54 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ попереджають, що нинішня ситуація з коронавірусом в Україні веде до переходу всієї країни в «жовту» зону.
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