Разумков відправив радника Єрмака Арестовича у Талібан, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n159748-razumkov-vidpravyv-radnyka-iermaka-arestovycha-u-taliban.html

Ракурс

Дмитро Разумков запропонував раднику Єрмака і спікеру ТКГ по Донбасу Олексію Арестовичу вступити в Талібан в Афганістані.

У такий спосіб спікер відреагував на слова Арестовича про те, що афганські біженці «освічені краще, ніж середній українець».

Обіцяю, що останній раз коментую пана Арестовича. Може, тоді поїхати радником чогось у Талібан, якщо вони там більш досвідчені, освічені, і, може, поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний, — заявив спікер Ради в ефірі каналу «Україна24».

Раніше позаштатний радник голови ОП Єрмака заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану.

Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована в західне співтовариство, — сказав Арестович.

Це не перший конфлікт цих політиків. 6 вересня Разумков розкритикував висунуту Арестовичем ініціативу щодо перейменування України на Русь-Україну.