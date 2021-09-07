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Ракурс
Разумков відправив радника Єрмака Арестовича у Талібан, фото — Цензор

Разумков відправив радника Єрмака Арестовича у Талібан

7 вер 2021, 09:52
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Дмитро Разумков запропонував раднику Єрмака і спікеру ТКГ по Донбасу Олексію Арестовичу вступити в Талібан в Афганістані.

У такий спосіб спікер відреагував на слова Арестовича про те, що афганські біженці «освічені краще, ніж середній українець».

Обіцяю, що останній раз коментую пана Арестовича. Може, тоді поїхати радником чогось у Талібан, якщо вони там більш досвідчені, освічені, і, може, поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний, заявив спікер Ради в ефірі каналу «Україна24».

Раніше позаштатний радник голови ОП Єрмака заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану.


Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована в західне співтовариство, — сказав Арестович.

Це не перший конфлікт цих політиків. 6 вересня Разумков розкритикував висунуту Арестовичем ініціативу щодо перейменування України на Русь-Україну.

Джерело: Ракурс


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