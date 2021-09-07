Вірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n159749-spalah-smertonosnogo-virusu-rozgorivsya-v-indiyi-vbyvaie-75-hvoryh.html

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В Індії зафіксували спалах смертоносного вірусу, який вбиває до 75% хворих на інфекцію.

Небезпечну хворобу вперше виявили в штаті Керала. Про це повідомив міністр охорони здоров’я штату Вина Джордж, передає телеканал NDTV.

Симптоми нового вірусу Ніпах знайшли в 11 осіб, їх госпіталізували до лікарень. Зараз їхній стан стабільний. В ізоляції перебувають 38 осіб, зразки ще восьми осіб були відправлені до Національного інституту вірусології для тестування.

До цього через спалах вірусу Ніпах помер 12-річний хлопчик. Жителів Керали інформують про спалах захворювання в індивідуальному порядку. На прикордонних в’їздах у штат розташовані пункти огляду для контролю за поширенням хвороби.

Вірус визнаний найнебезпечнішим за версією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Він викликає в людей респіраторні захворювання, в окремих випадках — такі важкі симптоми, як запалення мозку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вірус в Індії виявили в кажанів — він дуже небезпечний для людини. Нова смертельна інфекція отримала назву Ніпах (Nipah virus). Уперше його виявили у двох видів кажанів у Махараштра.