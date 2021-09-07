Який фактор впливає на ризик госпіталізації з COVID-19. Фото: nashaniva.com

https://racurs.ua/ua/n159750-yakyy-faktor-vplyvaie-na-ryzyk-gospitalizaciyi-z-covid-19-doslidjennya.html

Ракурс

Забруднення повітря впливає на ризик потрапити до лікарні у разі зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

Вчені з Імперського коледжу Лондона проаналізували дані 34 досліджень, присвячених зв’язку якості повітря з коронавірусом та іншими легеневими інфекціями. Виявилося, що тривалий вплив забрудненого повітря пов’язано з підвищеним ризиком зараження COVID-19. Дослідження створили на замовлення Адміністрації Великого Лондона, повідомляється на сайті відомства.

За словами науковців, мешканці територій із високим рівнем забруднення повітря мають більше шансів бути госпіталізованими з «ковідом». Крім того, ці люди можуть важче переносити цю хворобу. Це може бути обумовлено зв’язком між поганою якістю повітря і захворюваннями легенів та серця.

Зазначається, що дослідники проаналізували дані 34 досліджень, присвячених зв’язку якості повітря з COVID-19 та іншими легеневими інфекціями. Виявилося, що тривалий вплив брудного повітря може підвищити ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що деякі етнічні групи важче переносять коронавірус. Під час дослідження вченим вдалося виявити три значущі асоціації, які є специфічними для окремих груп китайців, а також загальнолюдські гени, що відповідають за роботу лімфоцитів і м’язів, реакції на стрес і на розвиток пухлин крові, що впливають на перебіг коронавірусу.