ФСБ приплела Киев к диверсии на газопроводе в Крыму

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ФСБ России приплела Киев к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму. Москва заявляет, что Главное управление разведки Украины 23 августа «организовало теракт» на аннексированном полуострове.

В ФСБ сообщили, что по уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Также Кремль приплел оперативную службу «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне, а также Меджлис крымскотатарского народа.

За диверсию якобы обещали вознаграждение в 2 тыс. долл. Также исполнители якобы прошли обучение по взрывотехнике у сотрудников украинской разведки.

Напомним, по заявлению страны-агрессора, 23 августа был совершен подрыв газопровода в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. На выходных в Крыму прошли задержания руководителей Меджлиса. В частности был задержан заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял.