Ракурсhttps://racurs.ua/
Стартує політичний сезон у Раді — трансляція відкриття нової сесії, фото - Слово і діло
Стартує політичний сезон у Раді — трансляція відкриття нової сесіїhttps://racurs.ua/ua/n159754-startuie-politychnyy-sezon-u-radi-translyaciya-vidkryttya-novoyi-sesiyi.htmlРакурс
Верховна Рада 7 вересня зібралася на відкриття шостої сесії дев’ятого скликання.
У народних депутатів закінчилися канікули. Шоста сесія триватиме до 21 січня 2022 року.
У вівторок нардепи планують розглянути пакет освітніх законопроектів.
Йдеться, наприклад, про зміну підходу до формування бюджетних місць у вишах, врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій, про військову освіту і про бібліотеки.
Сьогодні у порядку денному також питання індексації пенсій і виплат одноразової грошової допомоги.
Є також проект закону про внесення змін до щодо прав на земельну ділянку (№ 5248).
.