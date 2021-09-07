Стартує політичний сезон у Раді — трансляція відкриття нової сесії, фото - Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n159754-startuie-politychnyy-sezon-u-radi-translyaciya-vidkryttya-novoyi-sesiyi.html

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Верховна Рада 7 вересня зібралася на відкриття шостої сесії дев’ятого скликання.

У народних депутатів закінчилися канікули. Шоста сесія триватиме до 21 січня 2022 року.

У вівторок нардепи планують розглянути пакет освітніх законопроектів.

Йдеться, наприклад, про зміну підходу до формування бюджетних місць у вишах, врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій, про військову освіту і про бібліотеки.

Сьогодні у порядку денному також питання індексації пенсій і виплат одноразової грошової допомоги.

Є також проект закону про внесення змін до щодо прав на земельну ділянку (№ 5248).