Количество больных коронавирусом резко возросло в Киеве

Коронавирус. Фото: УП

https://racurs.ua/n159767-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-rezko-vozroslo-v-kieve.html

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Коронавирус в Киеве возвращается с новой вспышкой. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 304 человек.

За сутки умерли трое пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 5 тыс. 291 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

девочек от 20 дней до 17 лет;

16 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 41 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Подольском районе — 53;

Соломенском районе −45;

Святошинском районе — 39.

Выздоровели за минувшие сутки 232 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что усилить адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса могут в трех областях Украины. Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.