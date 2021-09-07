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Ракурс
Коронавирус. Фото: УП

Количество больных коронавирусом резко возросло в Киеве

7 сен 2021, 12:36
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Коронавирус в Киеве возвращается с новой вспышкой. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 304 человек.

За сутки умерли трое пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 5 тыс. 291 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

  • 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • девочек от 20 дней до 17 лет;
  • 16 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 41 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:


  • Подольском районе — 53;
  • Соломенском районе −45;
  • Святошинском районе — 39.

Выздоровели за минувшие сутки 232 человека.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что усилить адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса могут в трех областях Украины. Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Источник: Ракурс


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