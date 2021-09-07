Количество больных коронавирусом резко возросло в Киеве

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Коронавирус. Фото: УП
Количество больных коронавирусом резко возросло в Киевеhttps://racurs.ua/n159767-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-rezko-vozroslo-v-kieve.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве возвращается с новой вспышкой. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 304 человек.
За сутки умерли трое пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 5 тыс. 291 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
- 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
- девочек от 20 дней до 17 лет;
- 16 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 41 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
- Подольском районе — 53;
- Соломенском районе −45;
- Святошинском районе — 39.
Выздоровели за минувшие сутки 232 человека.
Напомним, ранее мы сообщали, что усилить адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса могут в трех областях Украины. Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.
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