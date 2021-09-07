Олександр Трухін пояснив своє тривале мовчання після скандальної ДТП. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n159770-nardep-truhin-poyasnyv-svoie-tryvale-movchannya-pislya-skandalnoyi-dtp.html

Ракурс

Олександр Трухін, народний депутат від «Слуги народу», пояснив своє мовчання після ДТП з постраждалими на Бориспільській трасі.

За словами нардепа, коментувати аварію йому заборонили слідчі. Парламентар заявив, що не був п’яним, а своєї вини в дорожньо-транспортній пригоді не бачить. Він також наголосив, що у всіх, хто був на місці подій була можливість знімати, що відбувається, а учасники нічого не приховували від слідства. Про це він 7 вересня сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментар транслювали ЗМІ.

Депутат зазначив, що ані він, ані його помічники не зверталися до ЗМІ з проханням видаляти новини про подію.

Я не ставив з приводу себе ніякої інформації ні за гроші, ні без грошей. Єдине новинне агентство, яке дійсно до мене звернулося, додзвонилося і я дав коментар — це «Інтерфакс». Більше я не давав ані коментарів, ані новин. І відповідно ні я, ні мої помічники, ні люди мені відомі, не замовляли і не знімали новини, — сказав Трухін.

Парламентар наголосив, що після аварії підписав розписку про нерозголошення даних, тому немає права коментувати обставини ДТП, кількість її учасників та імена й прізвища пасажирів та водіїв. Трухін обіцяє влаштувати відкритий брифінг після опублікування всіх матеріалів слідства.

Я хотів це зробити раніше, але мені заборонили це говорити. Всі хто були на місці ДТП мали можливість знімати відео. Поліція приїхала буквально через 5−7 хвилин після пришестя, — заявив Трухін і не спростував того, що був за кермом в момент ДТП, винуватцем якого стала машина, в якій він їхав.

Нагадаємо, 23 серпня в Дарницькому районі Києва сталася ДТП, у якій постраждали шестеро людей, серед них було двоє дітей та голова Комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Водій автомобіля Audi спочатку зіткнувся з автомобілем Ford (у якому був Лучі), а потім наїхав на автомобіль Daewoo (там було двоє дітей).

За кермом Audi, як стверджують журналісти, перебував нардеп IX скликання від «Слуги народу» Олександр Трухін. ЗМІ писали, що нардеп був нетверезим. Згодом ЗМІ видалили інформацію про скандальну аварію.

Лише через 10 днів Трухін вперше прокоментував дорожньо-транспортну пригоду зі своєю участю. Парламентар запевнив, що не збирається приховувати своє перебування на місці ДТП й максимально сприяє поліції розслідувати аварію.